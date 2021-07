Waarpraatsje: Skier

DE JOUWER – It wie in hiel skiere tiisdei, mar der foel net it soad reinwetter. Op woansdei en tongersdei is it ek skier simmerwaar.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en it soe sa út en troch wat reine kinne. De matige wyn komt út it noardwesten, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in frij krêftige wyn. Mei 16 graden wurdt it wol in mylde nacht.

Woansdei is it skier en it kin miskien sa út en troch wer wat reine. De noardwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de 18 en 22 graden.

Tongersdei feroaret der net folle. It bliuwt ferfeelsum waar.

Jan Brinksma