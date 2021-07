Waarpraatsje: Simmersk

DE JOUWER – It wie tongersdei simmersk en dat bliuwt it freed ek.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed binne der flinke opklearringen en op guon plakken kin damp ûntstean. By in swakke westewyn wurdt it 11 graden.

Freed skynt de sinne geregeld en de kâns op in bui is net hiel grut. De wyn komt út it westen en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 21 graden hinne.

It waar foar it wykein sjocht der net sa goed út. Wy sjogge de sinne net in soad en sneon falle der rûnom buien.

Jan Brinksma