Waarpraatsje: Oanhâldend ûnstabyl

DE JOUWER – It wie in kreaze simmerdei, mar it bleau net oerol hielendal drûch. It biuwt foarearst ek wat ûnstabyl.

Yn ‘e nacht nei tongersdei ta binne der opklearringen. De wyn komt út it suden en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt 13 graden.

Tongersdei wikselje bewolking en sinne inoar ôf, mar der is ek in (lytse) kâns op in (tonger)bui. De swakke oant matige wyn komt út it súdwesten, mar yn ‘e rin fan ‘e dei rommet de wyn nei rjochtingen tusken it westen en it noarden. Mei goed 20 graden is it wer in noflike dei.

Freed bliuwt it, sa goed as, drûch, mar fan sneon ôf falle der rûnom wer (tonger)buien.

Jan Brinksma