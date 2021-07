Waarpraatsje: Net botte simmersk

Fannacht krije we, lykas hjoed oerdei, buien. It sil sa’n 14 graden wurde en de wyn, út it súdwesten, is matich en op de Iselmar krêftich oant hurd.

Tongersdei kinne we op perioaden mei sinne rekkenje mei yn ’e neimiddei maksimaal 21 graden. De matige weste- oant súdwestewyn is skuorderich en benammen boppe it Waad sa no en dan hurd.

Freed sil it justjes frisser wurde en dat bliuwt de kommende dagen sa. Der is kâns op ûnwaarsbuien.

Waarnimmer