Waarpraatsje: kâns op ûnwaar

Fannacht is der nochal wat bewolking en der soe in inkelde bui foarby komme kinne. De minimumtemperatuer leit om de 16 graden hinne. De swakke oant matige wyn komt út it súdwesten.

Tiisdeitemoarn is it frijwol oeral drûch en skynt de sinne sa no en dan. Yn de rin fan de dei nimt de bewolking wer ta en kinne der wer (ûnwaars)buien út súwestlike rjochting wei komme. Pleatslik kinne dy fiks wêze mei yn koarte tiid in protte wetter en faaks hagel en wynpûsten. Jûns nimme stadich oan ôf. De temperatuer sil by de kust lâns 20° graden wurde en de prinsje yn wat heger. De súd- oant súdwestewyn is matich en op de Iselmar soms krêftich.

Woansdei sil it waar wakker gelyk bliuwe, mar it sil in bytsje kâlder wêze.

Waarnimmer