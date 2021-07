Waarpraatsje: Kâns op in bui

DE JOUWER – Nei in wykein mei rêstich simmerwaar en in noflike temperatuer krije wy in ûnstabile wike mei kâns op fikse buien.

Yn ‘e nacht nei moandei ta binne der opklearringen en op guon plakken kin wat damp ûntstean. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it 14 graden.

Moandei skynt de sinne earst sa út en troch, mar geandewei rekket de loft berûn en op guon plakken kin in bui falle. De wyn komt út it easten en is swak. It wurdt 23 graden.

Tiisdei, woansdei en tongersdei falle der geregeld flinke (tonger)buien.

Jan Brinksma