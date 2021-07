Waarpraatsje: Grutte ferskillen

DE JOUWER – It wie in neare moandei en it bleau net oeral drûch. Yn ’e omkriten fan de grins mei Grinslân foelen in pear buien. Tiisdei, woansdei en tongersdei binne de ferskillen yn Nederlân tige grut. Yn Fryslân falt it hûndert parten mei.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei binne der in pear opklearringen, mar der is ek bewolking. As it opklearret kin der op guon plakken wat damp ûntstean. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it 16 graden.

Tiisdei is it yn it suden fan Nederlân in wiete boel, mar yn Fryslân bliuwt it, sa goed as, drûch. Wy sille de sinne net in soad sjen. De wyn komt út it noarden en is swak, by de kust lâns matich oant frij krêftich. De temperatuer leit om de 21 graden hinne.

Woansdei en tongersdei bliuwt it skier mar mei in noflike temperatuer.

Jan Brinksma