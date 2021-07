Waarpraatsje: geregeld sinnich

Foar fannacht wurdt bewolking út see wei ferwachte. De wyn komt út it noarden en is swak oant matich. De temperatuer sakket nei sa’n 14 graden.

Tongersdei begjint it mei bewolking ôfwiskele mei sinne. Letter op de dei in protte sinne. Middeis sil it sa’n 20 oant 22 graden wurde. Jûns wer bewolking út see wei. De noardlike wyn is swak oant matich.

Foar freed wurdt frijwol itselde waar ferwachte.

Waarnimmer