Waarpraatsje: Freed wer (wat) sinne

DE JOUWER – It wie tongersdei in skiere mar dochs ek wol in noflike en rêstige simmerdei. Freed sille wy de sinne sa út en troch wer sjen.

Yn ‘e nacht nei freed ta wikselje bewolkng en in pear opklearringen inoar ôf en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. By in swakke westewyn wurdt it 10 graden.

Freed sjogge wy de sinne wer geregeld en it bliuwt, sa goed as, drûch. Der stiet in swakke westewyn en de temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Yn it wykein wurdt it waarmer, mar der is dan ek wer kâns op (tonger)buien.