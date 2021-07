Jûn nimt de bewolking ta. Fannacht sil de minimumtemperatuer om de 14 graden hinne wêze. De swak oant matige wyn is noardlik oant noardeastlik.

Tiisdei en woansdei it meast bewolke. It bliuwt drûch. De temperatuer sil op de Waadeilannen sa’n 19 graden wêze en mear it lân yn wat heger. De noardlike wyn bliuwt swak oant matich.

Waarnimmer