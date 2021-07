Tsientûzenen AstraZeneca-faksins nei alle gedachten ferneatige

By húsdokters yn Nederlân lizze noch tsientûzenen AstraZeneca-faksins dy’t nei alle gedachten net mear brûkt wurde sille, skriuwt Trouw. De kampanje yn Nederlân foel ôf, ûnder mear fanwege in tige lytse kâns op in slimme bywurking.

Neffens de Ynspeksje Sûnens en Jeugd (IGJ) kinne de faksins net nei it bûtenlân transportearre wurde. De kwaliteit fan de faksins dy’t by de húsdokters lizze is net mear garandearre. In part fan de faksins wurdt dus nei alle gedachten ferneatige, seit in wurdfierder fan it ministearje fan Folkssûnens tsjin de krante.

In húsdokter mei hast 10.000 oerbleaune faksins seit tsjin Trouw de situaasje “tige pynlik” te finen. Hy seit de bewarfoarskriften fan it RIVM opfolge te hawwen. “Wy hawwe de kuolkasten oan it alaarmearringssysteem keppele, sadat altyd de juste temperatuer ôf te lêzen is. It grutste part fan de faksins sit noch yn in ticht doaske. En dochs moatte se it jiskefet yn.”