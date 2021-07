Tolve toarnbeisoarten ûntdutsen by toarnbei-ekskurzje Bûtenpost

Ofrûne snein hat brommelekspert Karst Meijer tolve toarnbeisoarten fûn tusken de bosk by Parviljoen MeM en it doarp Bûtenpost. Ien dêrfan, de Rubus nessensis, is tige bysûnder, mei’t de ekspert dy oan liem bûne soarte yn fjirtich jier ûndersyk yn de Noardlike Fryske Wâlden nea tsjinkommen is.

It wie yn elts gefal foer foar wer in prachtige en ôfwikseljende toarnbeibloei-ekskurzje foar de tweintich oanwêzigen. De bloei-ekskurzje is lykas wenst de earste aktiviteit fan Wâldpyktoarnbeifeest Brommels! dat yn it wykein fan 28 en 29 augustus wer holden wurde mei.

“De toarnbeistruken stean goed yn bloei. Yn ’e regel kriget men dan ek in protte fruchten yn augustus as de toarnbeien ryp binne”, fertelt Meijer. De aktiviteiten fan it brommelfeest drage it tema ‘Natuerlik ferskaat’ mei omtinken foar it nasjonaal lânskip De Noardlike Fryske Wâlden. Op de webside www.brommelsfestijn.nl presintearret de organisaasje skielk alle aktiviteiten ferspraat oer de ferskate doarpen. By it evenemint jouwe in stikmannich boeren it publyk de gelegenheid om op harren lân om toarnbeien te plôkjen.