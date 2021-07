Tiid foar ferriking

Folkshegeskoalle Schylgeralân by Hoarne op Skylge hat foar it kommende healjier in stikmannich nije kursussen yn syn programma opnommen: in workshop Spekstien en in pear nije retrêten. Dêrneist komme de populêre sjongwykeinen, kreative dagen en meditaasjegroepen ek werom.

Edukaasje, natuer en ûntspanning binne foar alle koarte en langere kurussen de yngrediïnten. By alle aktiviteiten wurdt rekken holden mei de 1,5 meter ôfstân en hygiëneregels.

Op de kalinder is te besjen watfoar mooglikheden Schylgeralân hat om jinsels te ferrykjen.