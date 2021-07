Sweedske plysje op ‘e dyk deasketten

Oeral yn Sweden hingje hjoed de flaggen healstôk. In jonge Sweedske plysje is nammentlik fannacht deasketten troch ien dy’t er oanspriek. Dat barde yn de stêd Goateburch. De kollega dy’t by him wie, hat de sjitterij oerlibbe.

De fermoarde man wurke noch net sa lang foar de Sweedske plysje. Hy rûn mei in kollega troch de efterstânswyk Biskopsgården, dat yn Sweden faak yn it nijs is fanwegen geweld tusken bewapene binden. Dêr diene hja de omgong. Wat der krekt foarfallen is, is net bekend.