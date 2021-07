Sûnensmonitor 2020 yn Fryslân

De Gezondheidsmonitor is in grutskalige lanlike enkête dy’t om de fjouwer jier holden wurdt. Dat bart yn opdracht fan de gemeenten en it wurdt útfierd troch de 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS. It ûndersyk leveret sifers oer sûnens, wolwêzen en leefstyl op lanlik, regionaal en lokaal nivo op. GGD Fryslân is ferantwurdlik foar it útfieren en advisearjen yn syn eigen regio.

Yn Fryslân hawwe 17.681 personen boppe de 18 jier meidien. In protte fan harren fiele har sûn. Der binne wol sinjalen op it mêd fan psychyske sûnens en de wize fan libjen. Ien op de 20 (5%) folwoeksenen hat in heech risiko op in eangststeurnis of depresje. Dat komt foaral foar ûnder minsken ûnder de 35 jier, froulju en minsken mei in leech opliedingsnivo. It binne deselde groepen dy’t faker in soad stress fiele.

It persintaazje mei obesitasis is wat oprûn: fan 13% yn 2016 nei 15% yn 2020. Dat is yn it hiele lân it gefal. Posityf is dat it net mear smoken trochset: yn 2020 smookt 18% fan de Fryske ynwenners, wylst dat yn 2016 noch 21% en yn 2012 24% wie. Lanlik giet dat ek tebek, mar Fryslân is dêr net koprinner yn.

Yn hoefier oft de koroanapandemy de sifers fan it ûndersyk beynfloede hat is noch yn ûndersyk.

De lanlike en regionale sifers steane yn kaartfoarm op volksgezondheidenzorg.info mei in taljochting. De ûnderlizzende sifers binne te fienen op CBS Statline en RIVM Statline. De gemeentlike sifers wurde op 9 septimber 2021 iepenbier.