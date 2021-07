Streeksimmer yn Fryslân: lekker lokaal ite op fakânsje

De streeksimmer-fytsrûten binne útwreide. Mear rûten en no ek mei lekkere, lokale duorsume resepten. Dy’t men sels meitsje kin, yn it restaurant ite kin of leare klear te meitsjen by ien fan de wurkateliers.

Fan ’t simmer kin men wer lekker útwaaie op ’e fyts en ûnderweis genietsje fan it lânskip, de natuer en it hearlike lokale, duorsume iten fan ús Fryske itensprodusinten. De acht ferskillende Lekker Tichtby Streeksimmer-fytsrûte (fan 30 oant 80 kilometer) bringe jo fan bloeiende bermen fan blauwe beien nei rjemmich iis en fan pittige tsiis eni farskbakte bôle en grienten dy’t krekt fan it lân komme. Smaaklik fytse!

Lekkere lokale gerjochten

Nij fan ’t simmer: de streeksimmerresepten. Fyts in rûte, sammelje de lokale yngrediïnten foar jo resept en sied in hearlik sûn miel thús, op ’e kemping of yn jo fakânsjehûske. Yt lekker! De resepten fan de rûte De Fryske Marren yn de Súdwesthoeke binne troch studinten fan it ROC De Friese Poort makke. Mei de lokale duorsume yngrediïnten hawwe se smaaklike resepten betocht mei in koarte beriedingstiid en simpel te meitsjen, ek op in kempinggassteltsje.

By de rûten om It Hearrenfean en Ljouwert-Burgum kin men in echt bernemenu 2.0 byinoar fytse. It bernemenu 2.0 is in inisjatyf fan Jong Leren Eten (JLE) Fryslân. It idee is om yn alle gemeenten yn Fryslân sûne en duorsume resepten op ’e menukaart te setten. Yn it Noardeasten en Noardwesten fan Fryslân kin men fan ’t simmer ek hearlike yngrediïnten byinoar fytse. Mem Mascha hat foar de omgongen Lauwersmar-Waadkust en Frjentsjer-Harns in resept foar in hearlik miel gearstald.

Bernemenu 2.0 op ’e kaart

Op fakânsje en wol nocht om te fytsen mei de bern mar net yn itensieden. Oan de fytsrûte Ljouwert-Burgum leit Restaurant De Pleats en dat hat sûnt juny 2021 it sûn, lokaal en duorsum bernemenu 2.0 op ’e kaart. Yn ’e Súdeasthoeke binne jo by Restaurant Hof fan de Koning op It Hearrenfean wolkom foar it bernemenu 2.0.

Itensiedwurkateliers op gastfrije lokaasjes

De resepten kin men ek mei Mem Mascha klearmeitsje by ien fan de trije wurkateliers. De wurkateliers binne yn july en augustus op trije ferskillende plakken yn Fryslân: oan it wetter by Wettersportkemping Heech, op it hiem fan de biologyske pleats fan Folkert en Karin yn Lekkum en by it Museum ’e Fiskershúske yn Moddergat. Foarôfgeand oan it itensiedwurkatelier kin men mei bern in rûnlieding op ’e pleats krije mei as ôfsluting in aardige aktiviteit of in besite oan it museum.

De data en mooglikheden om oan te melden binne te finen op www.eetbaarfryslan.frl/streekzomer.

De aktiviteiten mei lekker lokaal iten op fakânsje binne ta stân kommen troch in gearwurking fan Fryske Miljeufederaasje, Jong Leren Eten en Circulair Fryslân.