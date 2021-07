Sineeske astronauten meitsje romtekuier

De bemanning fan it Sineeske romtestasjon yn oanbou Tiangong hat in earste romtekuiertocht makke, berjochtsje steatsmedia yn Sina.

Sneintemoarn giene twa fan de trije stasjonearre astronauten it romtestasjon út. Astronaut Liu Boming mocht as earste troch it iepeningslûk. Hy waard fia in meganyske earm nei in wurkplak brocht. De oare, Tang Hongbo, klom sels nei bûten ta. Bomings earste reaksje wie: “Wow, wat is it hjir prachtich.”

De romtekuier duorre sân oeren. Der stiet ek in twadde kuiertocht plend. De Tiangong is noch yn oanbou. Ein maaie waard de earste module lansearre. Ein takom jier moat it stasjon klear wêze.

