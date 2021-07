Rjochtbank sjocht hjoed twa fertochten fan delsjitten Peter R. de Vries

Boarne: Wikimedia Commons – Chris Potter – CC BY-SA 2.0

De rjochter-kommissaris fan de rjochtbank yn Amsterdam sil hjoed útmeitsje wat der bart mei de twa fertochten fan it delsjitten fan sjoernalist Peter R. de Vries. De Vries waard tiisdeitejûn yn de Amsterdamske binnenstêd op ‘e dyk delsketten. Hy leit mei slimme ferwûnings yn it sikehûs.

De twa fertochten binne Kamil E., in yn Nederlân wenjende Poal, en Delano G., in Antilliaansk-Nederlânske man út Rotterdam. Kamil E. hat in lang strafblêd yn Poalen en wurdt der troch de plysje socht. Delano G. hat yn Nederlân al ferskate feroardielings foar gewelddiedige misdriuwen op ‘e melis. Hy is besibbe oan ien fan ‘e fertochten yn in grutte maffiasaak dêr’t Ridouan Taghi ek by behelle is. Peter R. de Vries stie de kroantsjûge yn de saak tsjin Taghi by.

De plysje tinkt dat Kamil E. de flechtauto bestjoerd hat en dat Delano G. De Vries delsketten hat. De rjochter-kommissaris beslút hjoed oft de twa ynearsten fêstsitten bliuwe en oft it harren tastien wurdt om kontakten te ûnderhâlden mei minsken bûten de finzenis.