Residinsje Inge Meijer yn Keunsthûs SYB

Op 1 july ferwolkommet Keunsthûs SYB Inge Meijer, dy’t dêr oant en mei 15 augustus te gast is. Dy wurket yn de tiid fan har residinsje oan Community Garden, in projekt dêr’t hja ûndersyk yn docht nei hoe’t we de publike romte – dy’t no ornearre is foar auto’s – ynsette kinne foar tunen dêr’t elkenien gebrûk fan meitsje kin.

It idee foar Community Garden is ûntstien nei it lêzen oer de projekten fan it Nederlânske duo Fokke van Katwijk & Bram Bos en de Kolombiaanske Duván Antonio Ramírez. Van Katwijk & Bos seagen yn 1998 it dak iepen fan Van Katwijk syn Toyota Corolla, stoarten de auto healfol mei túnierde en setten der planten yn. De autotún hat seis jier op in parkearplak yn Amsterdam-Súd stien. Duván Antonio Ramírez boude in installaasje foar syn auto dêr’t er eigenkweekte planten mei rûnbringt troch de strjitten fan Medellín (nei Bogota de grutste stêd fan Kolombia).

Inge is troch de projekten fan Van Katwijk & Bos en Ramírez ynspirearre rekke om nei te tinken oer publike romte; romte dy’t bygelyks ornearre is foar auto’s en hoe’t we dy mooglik ek oars brûke kinne. Yn de perioadecfan har residinsje yn Keunsthûs SYB brûkt Inge har eigen auto as útgongspunt foar in prototype fan in Mienskipstún (Community Garden).

Inge Meijer docht dêrnjonken ûndersyk nei de funksje fan (tún)mienskippen, troch in gearwurking oan te gean mei de Tropyske Kas op ’e Sweach. Se wol bygelyks yn it simmerskoft as frijwilliger helpe om de planten wetter te jaan. “Troch mei te wurkjen mei de griengroep, bakploech en wetterjouwers fan de Tropyske Kas wol ik leare oer de planten en it funksjonearjen fan dy mienskip. Dy ûnderfiningen sille bydrage oan it ûntwerpen fan de Community Garden. It doel fan it projekt is om op in oare wize nei romte te sjen en troch de ferbylding nije mooglikheden ta fergrienjen te skeppen.”

Har wurkproses en it ûndersyk nei de funksje fan (tún)mienskippen sille omset wurde yn in film. Yn har residinsjeperioade is Keunsthûs SYB sneons en sneins iepen fan 13.00–17.00 oere, ûnder foarbehâld fan de koroanamaatregels.

Oer de keunstner

Inge Meijer helle in BA oan de ArtEZ Academy of Fine Arts and Design yn 2012 en wie yn 2017 klear mei de twajierrige residinsje oan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Har wurk hat te besjen west yn ynstellingen en galerys sawol yn Amsterdam – dêr’t hja fêstige is – as yn it bûtenlân, ûnder oare it Stedelijk Museum Amsterdam, UNSEEN, Museum Arnhem, en it Asia Culture Center yn Gwangju, Súd-Korea. Har wurk wurdt fertsjintwurdige troch Galerie Akinci en har publikaasje The Plant Collection waard yn 2020 selektearre foar de Best Verzorgde Boeken.