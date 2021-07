Resept foar Fryske kwark

Kwark is oarspronklik in soart tige farske tsiis. Yn België wurdt it plattetsiis neamd. Yn it Frânsk wurde de termen ‘farske tsiis’ of ‘wite tsiis’ brûkt. Molke wurdt oansuorre mei molksoerbaktearjen, dêr’t strjemsel oan tafoege wurdt. Nei 24 oeren fersuorjen en strjemmen op keamertemperatuer wurdt de massa snien en yn in kwarksek útlekt. Dy massa wurdt dêrnei goed rierd.

Kwark kin makke wurde fan kowemolke, mar ek fan geite- of skiepmolke. Der binne ek laktoazefrije farianten op basis fan soajamolke. Kwark wurdt, eventueel fermongen mei stikjes fruit, as neigesetsje iten.

Yngrediïnten:

– 250 gr. kwark

– gleske bearenburch

– 6 – 9 bitterkoekjes

– rezinen

– 1/8 l. slachrjemme

– sûker nei smaak

De bitterkoekjes weakje yn de bearenburch oanfolle mei wat wetter (net te fochtich). De weakke bitterkoekjes fyn riere. De slachrjemme mei sûker stiifklopje. De kwark mei de bitterkoekjes en rezinen minge. It kwarkmingsel boppe-op de slachrjemme jitte en it gehiel luchtich trochinoar skeppe.