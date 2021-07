Resept foar Dokkumer kofje

Dokkumer kofje is it Fryske suske fan Irish Coffee.

Yngrediïnten:

– in orizjineel Dokkumer kofjeglês (eventueel in port- of Irish Coffee-glês)

– sterke, hite kofje

– brune sûker

– slachrjemme

– Bearenburch

– brún kandijgrús

Waarmje it glês foar. Dêrnei dogge jo der fjouwer teeleppels brune sûker en in royaal buorrelgleske Bearenburch yn. Dêrnei opfolje mei farsksette, hite kofje oant oardel fingertsjokte ûnder de râne fan it glês. Goed riere oant de sûker oplost is. Healkloppe, dus noch skinkbere slachrjemme oer de bolle kant fan in ytleppel op ’e kofje rinne litte. Dêr oerhinne wat tige fyn brún kandijgrús struie. Net riere en de kofje ûnder de rjemme weidrinke. Tsjoch!