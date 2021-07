Under de kop ‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’ publisearre it Friesch Dagblad tongersdei 15 july in artikel mei as opfallende konklúzjes: ”Juristen denken dat een beroep op schenden van mensenrechten mogelijk is” en “Bureau baseert zich op milieuzaak tegen Shell waarin vonnis gewezen werd op 26 mei”.

Pier Bergsma, foarsitter Ried fan de Fryske Beweging

It wie net myn bedoeling, mar it liket my ferstannich om it entûsjasme fan sjoernalist Abe de Vries wat del te bêdzjen en yn breder perspektyf te pleatsen. It memo dêr’t de Vries him op basearret giet hjirby (keppeling ûnderoan). Wa wit komme jo ta deselde konklúzje.

Dat it Frysk yn it ûnderwiis net it plak kriget dat it fertsjinnet, dêr is gjin diskusje oer mooglik. Nei 40 jier ferplichting behearsket noch gjin 20% fan de Fryske befolking it Frysk goed. De Friezen binne analfabeet yn harren eigen taal. De Ried fan de Fryske Beweging docht fan it begjin fan syn bestean ôf alle war om it Frysk in rjochtmjittich plak te jaan, net allinne yn it ûnderwiis.

Wy binne gelokkich net de iennigen. Sa kaam yn 2016 de aksjegroep Sis Tsiis yn desimber 2016 mei in slagge protestmars troch Ljouwert foar better Frysk ûnderwiis. Abe de Vries wie ien fan de inisjatyfnimmers. Benammen yn dy Sis Tsiisgroep ûntstie it idee dat it tiid waard om de rjochter yn te skeakeljen en sa it ryk, de provinsje en de skoallen te twingen om har oan de wet en ôfspraken te hâlden. Want oan wet en ôfspraken gjin brek. Sa hat it Nederlânske regear it ‘Hânfêst foar minderheidstalen’ fan de Ried fan Europa ûndertekene. Ien kear yn de trije jier komt it Committee of Experts fan de Council of Europe del om nei te gean oft de lidsteaten har oan dy ôfspraken hâlde. Ik haw mear as ien kear by dy besiten oanwêzich west om mei oaren ta it oardiel te kommen dat der noch in soad barre moat.

No kom ik werom op it memo dêr’t it artikel fan Abe de Vries him op basearret. De Ried hat dat stik bepraat yn de gearkomste fan moandeitejûn 12 july. Dat koe net wiidweidich, want wy hiene it pas op snein 11 july krige en dus gjin tiid hân om it yngeand te bestudearjen. Wy wiene fan betinken dat oaren as de Ried it memo hawwe moasten. Ommers dy hiene de oanset derta jûn. Boppedat wie Tom Dijkstra as foarsitter fan de Feriening Frysk Underwiis neist de Ried belutsen by it juridysk ûndersyk. Wy hawwe it memo dêrom oan de FFU stjoerd en oan Sis Tsiis. Dat wie mei dizze begeliedende mail fan my:

“Net allinne yn it foarjier fan 2018, mar al earder kaam by guon de fraach op: soe net it better wêze om ris it rjocht yn te setten om it Frysk op skoalle ta rjocht komme te litten. Ik haw doe út namme fan de Ried tasein dat wy der op werom komme soenen.

Dernei hat de Ried wiidweidich dwaande west mei in oriïntaasje. Wy hawwe oerlis hân mei de Politike Kommisje fan de Ried en besocht nei te gean at der guon wienen dy’t publisearre hawwe oer de ferhâlding tusken ôfspraken en tasizzingen op Europeesk nivo en wat lidsteaten dermei dogge. Der waarden wy yn ferbân mei minderheidstalen net fleurich fan. Us earste konklúzje yn de hjerst fan 2020 wie derom dat it amper in begeanbere wei wêze soe en wy hawwe de taljochting derfan jûn yn ús nijsbrief.

Wy woenen as Ried net ivich yn de kont hingje at der striidbere Friezen binne dy’t der oars oer tinke. Wy hawwe dus dernei dochs de fraach foarlein oan de juristen fan Yspeert yn Drachten. Dat wienen Tom Dijkstra út namme fan de FFU, Frank de Boer, juridysk meiwurker fan de Ried en iksels. Ofrûne sneintemoarn 11 july krigen wy harren memo. Dat stjoer ik jimme hjirby.

Wy hawwe dat memo justerjûn, moandei 12 july, yn de Ried bepraat. Wy hawwe der gjin konklúzjes oan ferbûn. It komt op ‘e nij op ús wurklist op ús folgjende gearkomst. Dat is moandeitejûn 6 septimber. Dat jout rom tiid om nei te tinken wat wy hjirmei moatte. Graach net buorkundich meitsje ! It hat gjin doel om fragen te krijen fan Omrop Fryslân, of fan ien fan de beide kranten. Soe ik al frege wurde, dan sil myn antwurd wêze dat ik der op dit stuit neat oer sis, omdat wy der yn septimber in goed oerlis mei oaren op werom komme”.

Jo sille begripe, dat it dus net de bedoeling wie dat der al oer publisearre waard. Hawar, wy moatte soks net dramatisearje. Oft it yndied mooglik is om mei in berop op minskerjochten it ûnderwiis better op poaten te krijen is de fraach, mar der kinne ús lêzers dan de kommende moannen ris oer neitinke. De Ried komt derop werom.

Myn folgjende bydrage oan It Nijs ferskynt op tongersdei 12 augustus. Wy binne pript, hawwe in QR-koade en wy geane nei Frankryk, it moaie waar temjitte. Feie Fonyk en Binne Mosk sitte dêr ek. Ik winskje jo in goede fakânsje ta.

Hjir is it Memo te lêzen en hjir it FD-artikel.