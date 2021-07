Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús “global goals gemeente”.

Yn 2017 en 2018 hie De Ried fan de Fryske Beweging in sit yn de wurkgroep “Taalbelied Ljouwert”. Fansels wienen de Afûk en it EBLT ( it Europeesk Buro Lytse Talen yn Ljouwert) der by belutsen. Wy hawwe der in grut tal kearen foar by elkoar sitten en besocht ferstannige dingen te sizzen en op papier te krijen. Onno Falkena, ien fan de leden fan de wurkgroep skreau der op 18 septimber 2018 oer yn de Leeuwarder Courant. Dy sette der as kop boppe: “Meager taalbelied past Ljouwert net”.

It stik fan Falkena begûn sa: “De gemeenteried fan Ljouwert bûcht him moarn oer de nije taalnota Frysk. Yn it jier fan iepen mienskip en Lân fan Taal ropt sa’n nota ferwachtings op. Wurdt de gemeente Ljouwert/Leeuwarden no echt meartalich lykas Caerdydd/Cardiff (Wales), Gasteiz/Vitoria (Baskelân) of Bozen/Bolzano (Súdtirol)? Dat falt ôf. Yn it stik steane gjin konkrete foarstellen om gemeentlike organisaasje of strjitbyld meartaliger te meitsjen. Noch sterker; mei in budzjet fan 0 en in beskreaune formaasje fan 0,1 is der ek gjin jild of minskkrêft om echt wat te dwaan foar it Frysk. En dat wylst de gemeente hjoeddedei njonken de Fryske haadstêd sa’n 35 foar in grut part Frysktalige doarpen telt en dêrmei ek folle mear Frysktalige ynwenners krigen hat’’

Moandeitemiddei 28 juny bin ik it ‘Gemeentehuis” ynrûn oan de kant fan de Aldehou. Ik wie nijsgjirrich om te sjen at der no, nei mear as twa jier wat yn de Fryske taal te sjen of te lêzen wie. Neat dus. Ja dochs. Boppe de yngong stiet net allinne ‘Welkom’ mar ek ‘Wolkom’. Soks kin helpe. Ik tink dat ús oerlis mei de Gemeenteried dus fertuten dien hat. Wa’t de ynternetside fan de gemeente iepent, fynt neat yn it Frysk. Rjochts boppe-oan stiet ‘Global goals gemeente’. Ik kin my yntinke dat se it al drok genôch hawwe mei de global goals om ek noch tiid te finen foar soks ûnnoazels as it Frysk.

Wat moatte wy mei soks nei al dy praterij. Saterdeitemiddei 27 novimber wurdt de jierlikse Fedde Schurelêzing hâlden mei dizze kear as tema “70 jier nei Kneppelfreed”. Dy gearkomst sil sa as it no liket yn De Koperen Tuin hâlden wurde kinne. Heechlearaar Sigrid Hemels komt te sprekken oer wetlike rjochten, Tresoar direkteur Bert Looper oer keunst en kultuer nei 16 novimber 1951 en skriuwer en sjoernalist Abe de Vries komt mei in krityske bydrage oer 70 jier Kneppelfreed. Mear ynformaasje folget. De ‘kaartferkeap’ wurdt lyk as yn 2019 organisearre troch de Leeuwarder Courant.

Ik soe it leafst sjen dat it provinsjaal bestjoer of it regear yn Den Haag dizze gearkomst ferbiede soe, leafst mei in soad polysje, de ME, in wetterkanon en hûnen mei skerpe tosken. Dat soe geunstich wêze foar ús Fryske taal. Dat sit der spitigernôch net yn. It sil in rêstige gearkomst wurde. Jo binne wolkom en ook onze hoofdstad Leeuwarden heet u van harte welkom.