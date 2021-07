Peter R. de Vries ferstoarn

Misdiedferslachjouwer Peter R. de Vries is in goed wike nei de oanslach fan ferline wike tiisdei ferstoarn. Dat hat syn famylje bekendmakke yn in ferklearring dy’t RTL Nijs publisearre hat. Hy is tongersdei yn it bywêzen fan syn famyljeleden stoarn. De Vries wie 64 jier.

De sjoernalist waad op 6 july om 19.30 oere hinne ûnder fjoer nommen yn de Lange Leidsedwarsstraat yn Amsterdam. Dêrby waard er yn ’e holle rekke. De moardoanslach wie net fier fan de studio fan telefyzjeprogramma RTL Boulevard, dêr’t er dy jûns as deskundige te gast west hie.

Nei de oanslach waarden twa manlju oanholden op de A4 by Leidschendam. Freed waard kediisd dat sy langer yn foararrest bliuwe.

Lês ek: www.itnijs.frl/2021/07/rjochtbank-sjocht-hjoed-twa-fertochten-fan-delsjitten-peter-r-de-vries;

en: www.itnijs.frl/2021/07/sjoernalist-peter-r-de-vries-delsketten-fertochte-oppakt.