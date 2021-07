Opdracht Faunabeheereenheid foar deimebehear

Yn de omkriten fan Ketlik en Oranjewâld ûntsteane gauris gefaarlike ferkearssituaasjes trochdat deimen (in hartesoarte) samar de dyk oerstekke. Dat hat al oanridingen feroarsake. It oantal deimen blykt fiks op te rinnen, dat der moatte maatregels nommen wurde om de keppel lytser te meitsjen. De Faunabeheereenheid (FBE) kriget no fan Deputearre Steaten in rjochtstreekse opdracht foar it deimebehear. Op basis fan de ‘Beleidsnotitie bescherming en beheer damherten in Fryslân’ (2019) moat de FBE in behearplan meitsje. Omdat it net slagge om in troch alle partijen droegen plan te meitsjen, hat de FBE om in rjochtstreekse opdracht fan DS frege, dêrmei foarútrinnend op it fêststellen fan in faunabehearplan.

It is foar deputearre Klaas Fokkinga gjin moai boadskip, mar de keppel sil lytser moatte. Foardat op ôfskot oergien wurdt skriuwt de Wet Natuurbescherming previntive maatregels foar. Dat binne bygelyks it pleatsen fan stekken by de dyk lâns, warskôgingsbuorden, bertebeheining en it fangen en ferpleatsen fan de bisten. Om de keppel gau lytser te meitsjen wol de FBE previntive maatregels en ôfskot kombinearje. It ôfskot bart bûten de perioaden fan dracht en berte, sadat drachtige en jonge deimen net sketten wurde. Foar it útfieren fan de maatregels wurket de FBE gear mei wyldbehearsienheden en terreinbehearders.

Omdat deimen fan oarsprong net yn Fryslân foarkomme, wurdt tocht dat it hjir om bisten giet dy’t ûntsnapt of frijlitten binne, bygelyks út hartekampen, en dy’t har yn it wyld fuortplante hawwe. It is no in lânseigen, beskerme soarte. Der binne foldwaande fan om de populaasje yn Nederlân te behâlden. Dêrom is it mooglik om yn te gripen en it tal by Oranjewâld werom te bringen.