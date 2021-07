Oarlochseksposysje yn Deinum

Yn Deinum en Blessum hat him yn de Twadde Wrâldoarloch fan alles ôfspile. Yn de tsjerke fan Blessum bygelyks fûnen hiel wat ûnderdûkers in skûlplak. Yn Deinum hold in marineboat tafersjoch op de skipfeart yn de Harnzer Trekfeart en waard it suvelfabryk troch de besetter sletten. Yn de lêste oarlochsdagen waarden wei, wetter- en spoarferbiningen troch it ferset sabotearre. Yn ’e nacht fan 9 op 10 april 1945 ûntspoarde in frachttrein tusken Blessum en Hatsum. Yn Dronryp hie dat in ferskriklike repressaille fan gefolgen, mar ek foar Deinum en Blessum hie dat grutte en slimme gefolgen.

Oer dy en oare oarlochswederwarichheden is no in nijsgjirrige útstalling ynrjochte yn de Sint-Janstsjerke yn Deinum. De útstalling is te sjen op de Tsjerkepaadsneonen fan healwei twaen oan fiif oere.