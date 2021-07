‘Noas tsjin ’t glês’ is de nije dichtbondel fan Edwin de Groot

By de Afûk is Noas tsjin ’t glês, de nije dichtbondel fan Edwin de Groot (1963, It Hearrenfean) útkommen. De dichter sjocht nei bûten, nei binnen, nei himsels en somtiden sjocht er ek neat. De bondel set útein mei it gedicht ‘Oanreitsje’:

De wrâld hoecht net ûnbekladde, in bytsje goed fallend

soe al noflik wêze en troaikjend

ast him oanreitsje kinst

Edwin de Groot ferstiet de keunst om alderhande ûnderwerpen dy’t op syn wei komme yn bysûndere taal om te setten. Dat kinne persoanlike tema’s wêze, lykas it ferstjerren fan in broer dy’t ‘as in Ingelske wals (./..) út doarp en sicht ferdwynt’, mar ek maatskiplike ûntjouwingen. Alles sil op in stuit ferdwine, dat is wol wis, mar ûnferskilligens hoecht gjin rom paad.

Edwin de Groot (1963) wûn al faker as ien kear in Rely Jorritsma-priis foar syn poëzy. Earder publisearre er de dichtbondels Ik skip (2009), Tongfal (2010) en de twatalige bondel In hazze is in lokkich bern/Een haas een gelukkig kind (2013). Yn 2016 kaam de bondel Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn see út. De Groot skriuwt net allinnich yn it Frysk, hy publisearret ek gedichten yn Nederlânske en Flaamske literêre tydskriften.