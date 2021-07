Nije poëzijfideo Dichter fan Fryslân: ‘Hoefolle wurden’

Snein gie op Omrop Fryslân TV de fyfde fan in seary poëzijfideo’s fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân yn premjêre. De fyfde poëzijfilm is in ferfilming fan it gedicht ‘Maitiid’.

Yn it projekt mei filmmakker Herman Zeilstra sille sân gedichten fan de Dichter fan Fryslân ferfilme wurde. Geandewei dit jier sille der meardere poëzijfideo’s útstjoerd wurde fia Omrop Fryslân TV.

Tekst en muzyk: Nyk de Vries. Oersetting nei it Ingels: David Colmer. Kamera en montaazje: Herman Zeilstra.

Sjoch ek op: dichterfanfryslan.frl.