Neffens EU is koroana yn Fryslân gjin risiko mear

Yn Fryslân rinne minsken gjin heger risiko as normaal om siik te wurden. Dat seit de ECDC, de organisaasje foar de sûnens yn de Europeeske Uny. Fryslân hat de kleurkoade grien krige. Dat wol sizze dat de provinsje as feilich beskôge wurdt.

Net allinne Fryslân, mar ek Grinslân, Drinte en Flevolân hawwe de griene status fan de ECDC krige. De oare Nederlânske provinsjes binne oranje. Dat wol sizze dat dêr wol in ekstra risiko bestiet om koroana te krijen. Flaanderen is ek grien, mar Walloanië en Brussel binne noch oranje. Dútslân en Frankryk binne folslein grien.

In regio wurdt grien as der fjirtjin dagen lang net mear as fiif nije koroanabesmettings op elke tsientûzen ynwenners konstatearre wurde. Dat betsjut dat by 99,95 persint fan de minsken gjin koroana konstatearre wurdt. Dat kin troch in negative testútslach wêze, mar ek trochdat in protte minsken net test wurde.

De kaart fan de ECDC is hjir te sjen: