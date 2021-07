Natasja Kensmil makket nij wurk foar Frysk Museum

Keunstner Natasja Kensmil (Amsterdam, 1973) makket yn opdracht fan it Frysk Museum in nij wurk foar de útstalling Icons. Oan ’e hân fan hast hûndert masterwurken ûndersiket de útstalling it komplekse en fassinearjende sjenre fan de portretkeunst. Kensmil is útnûge om nij wurk te meitsjen nei oanlieding fan in groepsportret fan Fryske steedhâlders en harren betsjinjend personiel út de kolleksje fan it Frysk Museum. It wurk is fan 11 septimber ôf te sjen yn Icons: topstikken út de National Portrait Gallery.

Natasja Kensmil

Natasje Kensmil studearre oan de Gerrit Rietveldakademy en by De Ateliers yn Amsterdam, dêr’t se noch altyd wennet en wurket. Yn har wurk ûndersiket se ûnderbeljochte kanten fan de skiednis en bringt se machtsferhâldingen yn diskusje. De kompleksiteit fan har ûnderwerpen wurdt wjerspegele yn har skilderwurk dat út ferskillende lagen bestiet. Har wurk wie ûnder oare te sjen yn it Steedlik Museum Amsterdam, de Royal Hibernian Academy yn Dublin en it National Museum of Women in the Arts yn Washington. Kensmil wûn ferskate prizen, wêrûnder de Keninklike Subsydzje foar Skilderkeunst (no Keninklike Priis) yn 1998. It troch it Frysk Museum oanrikte ramt past naadleas by har resinte skilderijen oer de tsjinstridige 17e iuw. Fan 25 septimber ôf eksposearret se mei Sadik Kwaish Alfraji (Irak, 1960) yn paralelle soloútstallingen yn Keunsthal KAdE yn Amersfoart.

Icons

Fan 11 septimber 2021 o/m 9 jannewaris 2022 lit it Frysk Museum de bekendste (sels)portretten sjen út de geweldige kolleksje fan de National Portrait Gallery yn Londen. Icons: topstikken út de National Portrait Gallery toant skilderijen, foto’s, bylden, printen en tekeningen fan bûtengewoane keunstners wrâldwiid, fan Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck en Joshua Reynolds oant Andy Warhol en Marlene Dumas. Under de portrettearre persoanen binne wrâldwide ikoanen, fan Keninginne Elizabeth I en William Shakespeare oant Audrey Hepburn, David Beckham en Malala Yousafzai. De topkolleksje is foar ien kear yn Nederlân te bewûnderjen tanksij in grutte renovaasje fan it Ingelske museum.

De útstalling wurdt oanfolle mei ferskate wurken út de samling fan it Frysk Museum, dêr’t portretkeunst in lange tradysje hat en identiteit ek in wichtich tema is. De tafoege wurken yllustrearje de dwersferbannen tusken de Ingelske en Fryske kolleksje. Yn de útstalling lit it Frysk Museum it wurk fan Kensmil foar it earst sjen.