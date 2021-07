Mienskiplike aksje tsjin grut tal koroanabesmettings op Skylger campings

Foto: GGD

De ôfrûne wiken hat bliken dien dat der op twa grutte jongereincampings op Skylge in protte jongelju omstapt hiene mei it koroanafirus ûnder de lea. Hja hiene op it eilân nei de disko west en lieten har teste op it koroanafirus doe’t se wer thús wiene. Dêr die bliken dat se besmet rekke wiene.

De behearders fan de twa campings, Appelhof en Terpstra, hawwe dêrom ferline jier al in bewiis fan campinggasten ferge dat hja koroanafrij binne. Dat kin langer al sa maklik mei in app op ‘e bûstelefoan.

GGD Fryslân helpt mei oan it koroanafrij hâlden fan ‘e campings troch de kampearders fergees selshifkersark te jaan.

De gemeente Skylge betellet de wettertaksy foar jongelju dy’t koroana hawwe en werom moatte nei de fêstewâl. De djoere rekken wie foar in protte jongelju in wichtige reden om harsels net op koroana te testen. In oertocht mei de wettertaksy kin al fluch in pear hûndert euro kostje. Troch de kosten te beteljen hopet de gemeente dat besmette jongelju ek wier fan it eilân ôf geane.