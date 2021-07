Mear as heal miljoen ophelle foar gouden tip Tanja Groen

Foar de gouden tip dy’t laat nei de fynst fan Tanja Groen is mear as in heal miljoen euro ophelle. Dat is te lêzen op de side fan de stifting De Gouden Tip, dy’t 2,5 wike lyn oprjochte waard troch Peter R. de Vries.

Sûnt de oanslach op syn libben is it ynsammele bedrach rap oprûn. Woansdei stie de teller noch op 244.000 euro. De Vries sei by de lansearring fan syn inisjatyf dat er yn in jier ien miljoen euro ophelje woe. As it mear wurdt, dan komt it jild te’n goede oan beleaningen yn oare saken.

De 18-jierrige Tanja Groen ferdwûn yn ’e nacht fan 31 augustus 1993, nei’t se op in feestje fan in Maastrichtske studinteferiening west hie. Sûnt ûntbrekt elts spoar fan de studint út Schagen.