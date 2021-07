Leafdesmeldij (gedicht)

Leafdesmeldij

Op myn netflues stiest gravearre

yn myn bloed streamst stadich mei

eltse hertslach is ornearre

om ek mei te slaan foar dy.

Troch myn tinzen bliuwsto sweven

ek al binn’ myn earms sa leech

kuozje my, al is ’t hiel even

driuw myn bloeddruk mar omheech.

Yn ’e djipte fan dyn eagen

lês ik longrjend: ’k jou my oer

oan it ritme fan ’e weagen

fan dyn flammen, fan myn fjoer.

Nimmen sil dit liet ea hearre

en as ik de snaren stryk

jitte do en ik, tegearre

dizze wurden yn muzyk.

Inne Bilker