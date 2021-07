Kwetsberen yn Israel kinne tredde koroanaprip krije

Ynwenners fan Israel mei in ferswakke ymmúnsysttem kinne tenei in ekstra faksinaasje mei Pfizer/BioNTech krije. Sûnensminister Horowitz seit noch te oerwaagjen oft sa’n tredde prip ek oanbean wurdt oan de rest fan de befolking.

De ekstra faksinaasje komt beskikber foar minsken dy’t bygelyks in orgaantransplantaasje ûndergien hawwe. Of foar persoanen dy’t fanwege in medyske oandwaning in ferhege risiko rinne. Nettsjinsteande de hege faksinaasjegraad nimt yn Israel it tal minsken dat de sykte skipet wer ta, benammen troch de deltafariant. Begjin juny waarden deis inkelde tsientallen besmettingen meld, no binne dat wer hûnderten.

Pfizer/BioNTech seit dat in ekstra yninting de hoemannichte antystoffen yn it lichem flink ferheget. It ûndersyk dat dy bewearing ûnderbouwe soe, is lykwols noch net publiserre. Dêr komt by dat der grutte kommersjele belangen meispylje.