Oan de eastlike kant fan it eilân Skiermûntseach stiet De Kooiplaats, dêr’t Theun Talsma en syn frou Margo wenje. Net allinnich is dêr in einekoai, mar der hearre ek in fakânsjepleats en in camping by.

Talsma is offisjeel as koaiker oansteld troch it ministeajre fan Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit. Dêrnjonken is er oansprekber yn gefal fan oanspielde sike of deade bisten. Dêrom hat er fansels goede kontakten mei bygelyks de seehûnekresj yn Pieterburen en it genêskundich sintrum yn Wageningen.

Eartiids waarden einen fongen foar de konsumpsje en oan in poelier ferkocht. Tsjintwurdich wurde se fongen foar registraasje, beoardieling fan de sûnens en krije se in ring om de poat.

De einekoai bestiet eins út in lyts stikje bosk om in swietwetterpuozze hinne mei yn dit gefal fjouwer fangpipen. In soarte fan tunnel mei op de ein in fanghok. It is te begripen dat in rêstige omjouwing fan grut belang is omdat de einen tige skou binne. Der wurdt gebrûk makke fan nuete lokeinen, dy’t de wylde einen op syktocht nei iten meilokje, ôfhinklik fan de wynrjochting, nei yn ien fan de fangpipen. By it sjen fan de koaiker fleane se dan fan ’e skrik fierder de piip respektyflik it fanghok yn.

It berop fan koaiker is yn dit gefal oergien fan heit op soan, dy’t no mei 85 jier ek al net mear de jongste is.

Fia it ynformaasjesintrum Het Baken is bûten de trektiid fan de einen in besite te organisearjen.

Matthijs Verkuijl