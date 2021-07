Kanada set leger yn tsjin boskbrannen

It Kanadeeske regear sil it leger ynsette om te helpen mear as hûndert boskbrannen te dwêsten. De brannen tjirgje yn de provinsje Britsk Kolumbia, yn it súdwesten fan it lân.

It leger set fleantugen en sa’n 350 militêren yn om de brânwacht by te stean. Hja kinne ek helpe by evakuaasjes. It tal boskbrannen yn Kanada wurdt hieltyd mear. De ferwachting is dat der dit wykein tsientallen by komme, ûnder mear troch tongerynslach. Freed waarden sa’n 12.000 tongerynslaggen teld.

De gefaarlikste brân tjirget likernôch tweintich kilometer fan de stêd Kamloops, tusken Vancouver en Calgary. It fjoer beslacht goed 300 kante meter en is net te behearskjen. Kampearder yn de wide omkriten wurde fuortstjoerd.

Tichter by Kamloops binne ek brannen. Hûnderten ynwenners waarden de ôfrûne dagen evakuearre. De brânwacht seit sa’n 400 huzen fan de flammen rêden te hawwen. De bewenners dêrfan meie wer nei hûs ta.

Lytton

Kamloops leit himelsbreed sa’n hûndert kilometer fan Lytton, it doarp dat begjin dizze wike wrâldnijs waard troch de rekôrtemperatueren fan hast fyftich graden dy’t der metten waarden. Koart dêrnei waard it folslein yn ’e jiske lein. Nei alle gedachten binne twa ynwenners fan Lytton dêrby om it libben kommen. De tûzen ynwenners hiene opdracht krigen om fuort te gean, mar mooglik hat net elkenien dat dien. Wissens is der noch net, want de telefoanferbiningen binne útfallen en it is noch te gefaarlik om it gebiet yn te gean.

