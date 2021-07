Jonge see-earn yn Alde Feanen goed te sjen

Fan It Fryske Gea

RTVNOF hat in koarte reportaazje makke, dêr’t in jonge see-earn op te sjen is. De reportaazje waard makke yn de Alde Feanen en is werom te sjen op it webstee fan It Fryske Gea (Jonge see-earn prachtich yn byld).

Neidat twa jonge see-earnen útflein wiene, hat It Fryske Gea de nêstkamera dy’t sûnt fan ’e maitiid op it nêst rjochte wie, útset. No stiet der in wyldkamera ticht by it nêst. Dy is rjochte op in pealtsje, dêr’t geregeld fûgels op delstrike. Wyldkamera’s reagearje sa gau as der in bist foarlâns fljocht of rint.

Greidefûgelkoördinator Sip Veenstra seach de bylden werom en aldergelokst seach er ien fan de see-earnen op it pealtsje sitten. De kommende moannen sille de jongen noch wol by harren âlden bliuwe, tinkt Veensta: “As der mar genôch fretten is, dan bliuwe se earst faak wol. En dat is der op dit stuit mear as genôch hjir yn de Alde Feanen.”

