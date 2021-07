IMF-subsydzje: foar 18 projekten op Waadeilannen

Fia it Iepen Mienskipsfûns (IMF) jout de provinsje Fryslân subsydzje oan 18 inisjativen út de mienskip. Mei-inoar giet der dizze kear goed 266.328 euro nei projekten foar leefberens op de Fryske eilannen.

In foarbyld fan sa’n projekt is de renovaasje jeugdhonk Kittiwake, it jeugdhonk dat al jierren in begryp op Skiermûntseach is. Dat wichtich moetingsplak foar klups en ferieningen foldocht net mear oan de winsken en easken fan dizze tiid. De jongerein fan Skiermûntseach wol al jierren ‘syn’ gebou opknappe, sadat it wer in eigentiidsk jeugdhonk wurdt. De folsleine projektkosten binne 87.500 euro. It IMF draacht 35.000 euro subsydzje by.

Iepen Mienskipsfûns

Yn ’e tredde iepenstelling kin fan 6 septimber oant en mei 30 septimber 2021 wer subsydzje oanfrege wurde. Betingst is dat it projekt bydraacht oan it ferbetterjen fan de leefberens. Sjoch foar mear ynformaasje en ynspirearjende projekten op www.streekwurk.frl/imf