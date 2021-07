Karlêzing tweintich jier poëzy fan Abe de Vries

Jûn hie yn Warkum de twatalige dichtbondel Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam / Ik bond mijn koe vast aan een appelboom fan Abe de Vries presintearre wurde sillen. Om de koroanadriging hat de útjouwer lykwols besletten om dy feestlike jûn net trochgean te litten.

De bondel befettet in karlêzing fan 45 Fryske gedichten út Abe de Vries syn eardere tsien bondels (de tsiende, Blaumelly, kaam ein 2020 by útjouwerij DeRyp út).

Mei dizze útjefte stiet útjouwerij DeRyp stil by it tweintichjierrich skriuwersjubileum fan De Vries. Bysûnder oan de nije bondel is dat de gedichten ek yn it Nederlânsk oerset binne.

Abe de Vries (1965, Winaam) skriuwt sûnt 2001 Fryske poëzij, besprekken, essees en ynterviews oer Fryske literatuer en kultuer. Yn it deistich libben is er einredakteur by it Friesch Dagblad. Yn 2005 krige er foar syn twadde dichtbondel In waarm wek altyd (2004) de Gysbert Japicxpriis.

De bondel wurdt útjûn troch útjouwerij DeRyp te Warkum: www.utjouwerij-deryp.nl. Hy is ek te keap by de Afûk, Van der Velde en Het Boekhuis yn Boalsert en Warkum.

ISBN: 9789083163802

159 siden

Priis: € 15,–