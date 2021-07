GGD Fryslân pripte healmiljoen kear foar koroana

De 18-jierrige Pauline Toren út Ljouwert krige juster de 500.000ste prip dy’t GGD Fryslân yn it ramt fan de koroanabestriding set hat. Dy krige se op de GGD-lokaasje yn Snits. Fanwegen it jubileum krige frou Toren (rjochts op de foto) ek noch in bosk blommen fan gastfrou Jolanda Couperus.

Mear as de helte fan de ynintingen wurdt op it stuit oan 18- oant 30-jierrigen jûn. Dat minsken boppe de 65 jier nocht yninte wurde, komt hast net mear foar.