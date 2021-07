Gean ‘los’ mei de BoekfeestBoek-ferhalewedstriid

Stifting Boeken fan Fryslân (BFF) skriuwt in ferhalewedstriid foar lêzers út yn it ramt fan it BoekfeestBoek dat op freed 10 septimber yn Paviljoen MeM yn Bûtenpost holden wurdt. Elkenien wurdt fan herten útnûge om in koart ferhaal fan 750-1000 wurden yn it Frysk of yn ien fan de Fryske streektalen te skriuwen. It tema foar it feest en dus ek foar it ferhaal is ‘LOS’ yn de breedste sin fan it wurd. Wy kinne wer los, kinst loskomme út detinsje, kinst dy losmeitsje of -fiele, neam mar op.



De winner wurdt op it feest sels bekend makke en dy mei dan syn of har ferhaal foar it publyk foardrage. Dat betsjut dus fuort in live-optreden mei oare Fryske skriuwers lykas Hylke Speerstra, Hein Jaap Hilarides, Greet Andringa, Aant Jelle Soepboer en Elmar Kuiper, dy’t dêr jûns al steane om in koart ferhaal hearre te litten. Dêrneist kriget de winner in boekepakket en wurdt it ferhaal publisearre. Ynstjoeringen moatte op syn lêst sneon 28 augustus ynkommen wêze op it e-mailadres ynfo@boekenfanfryslan.frl en foarsjoen wêze fan namme en kontaktgegevens.