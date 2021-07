Gat yn dyk by Reeuwijk

Yn in dyk by Reeuwijk (Súd-Hollân) is moandeitemoarn betiid in gat ûntstien. Neffens in wurdfierder fan de Feilichheidsregio Hollands Midden wie it gat inkelde meters breed. Hja spruts fan in soarte fan skuor dêr’t wetter trochhinne streamde. Underwilens is it lek ûnder kontrôle.

It gat siet yn ’e midden fan de dyk, tusken de Kerkweg en de Tempeldijk yn it Súd-Hollânske plak. Op bylden is te sjen dat in stikmannich greiden ûnderstrûpt binne. Neffens eachtsjûgen streamt der op it stuit gjin wetter mear de polder yn.

Lânbou- en grûnfersetbedriuwen binne dwaande om alles ticht te meitsjen. In stikmannich kij binne út it gebiet helle. Boeren waard frege om fee dat yn ’e buert rûn te ferweidzjen. Der is gjin skea oan omlizzende gebouwen of diken meld. Wol hat de dyk skea oprûn. Inkelde tsientallen meters fan de dyk binne fersakke. Hoe’t it gat ûntstien is, is noch net bekend. It wetterskip docht ûndersyk nei de oarsaak.