Fryslân presintearret fuortgongsrapportaazje stikstof

Om de stikstofproblematyk oanpakke te kinnen wurket de provinsje Fryslân, yn ’e mande mei Fryske partners út û.o. de miljeu/natuer- en lânbousektor, oan in útfieringsprogramma. Der wurde maatregels nommen yn en om de stikstofgefoelige Natura 2000-gebieten hinne. Yn ’e oanrin nei dat trajekt presinteart it Deputearre Steaten (DS) in fuortgongsrapportaazje oan Provinsjale Steaten.

Mei dy wiidweidige rapportaazje ynformearret DS de Steateleden en oare belanghawwers oer de stân fan saken. Dêrneist jout it stik klearrichheid oer de fuortgong dy’t de provinsje foar eagen stiet. Yn ’e gearfetting wurde in tal konkrete aksjes neamd, dy’t rjochte binne op it fuortsterkjen fan de natuer yn de Natura 2000-gebieten, emisje-ferminderjende maatregels en in hâldbere fergunningferliening.

Om de ynwenners fan Fryslân better ynformearje te kinnen oer it stikstoffraachstik hat de provinsje in online platfoarm ynrjochte: www.fryslan.frl/stikstof. Dêr wurdt ûnder oare útlein wêrom’t te folle stikstof in probleem is en hoe’t soks yn Fryslân oanpakt wurdt. Dêrneist jout it andert op de meast stelde fragen. De folsleine fuortgongsrapportaazje stikstof is hjir te finen.