Frysk-Deenske partij SSW mei oan Dútske parlemintsferkiezings meidwaan

De partij SSW (Südschleswiger Wählerverband) mei meidwaan oan de ferkiezings foar de Bûnsdei, it Dútske parlemint, op 26 septimber. De SSW is in susterpartij fan de FNP en fertsjintwurdiget de Fryske en de Deenske minderheid yn it uterste noarden fan Dútslân.

Der binne mei-inoar tachtich partijen dy’t oan de Dútske ferkiezings meidwaan meie, mar de SSW is in bysûnderen ien, omdat de partij frijsteld is fan de ferplichting om op syn minst fiif persint fan de stimmen te heljen. Dy kiesdrompel soarget derfoar dat der net tefolle splinterpartijkes yn ‘e Dútske folksfertsjintwurdigings komme. Partijen dy’t lânseigen minderheden fertsjintwurdigje, wurde der lykwols fan frijsteld: as hja genôch stimme krije foar in sit, dan meie hja dy ek ynnimme.

SSW-wurdfierder Per Dittich seit dat it mei oan de partij CDU (de CDA-susterpartij fan Angela Merkel) te tankjen is dat de SSW as fertsjintwurdiger fan de Fryske en Dútske minderheid erkend wurdt. Yn it ferline fersette dy partij him tsjin de bysûndere status fan de SSW, mar de partij is dêrop weromkommen.