Frysk aventoer yn fakânsjeboek fan Nicolette van Dam en Bas Smit

Nicolette van Dam en Bas Smit lansearren ôfrûne tongersdei harren earste eigen fakânsjeboek Nederland heeft alles. By de feestlike presintaasje by Boekhannel Scheltema yn Amsterdam hawwe sy it earste eksimplaar oerlange oan Steatssekretaris Mona Keijzer. Merk Fryslân wie njonken de folgers fan Bas en Nicolette mei behelle by de organisaasje fan in mearsidich programma, dêr’t mar leafst fjirtjin siden fan it boek mei folle binne.

Nederlân hat alles

It boek is it resultaat fan in ûntdekkingsreis fan it span troch Nederlân. Ofrûne jier koene we troch de koroana-omstannichheden net reizgje. Foar de famylje Smit-van Dam in reden om yn ’e simmer fan 2020 mei in boat fakânsje yn Nederlân te fieren. Dat wie sá ferrassend aardich dat se besleaten noch folle mear moaie plakjes yn Nederlân te ûntdekken. Fia harren Instagramakkounts @bassmit en @nicolettevandam1 koene folgers harren reisûnderfiningen meibelibje en dat levere in protte reaksjes op. Sa ûntstie it idee om it fakânsjeboek Nederland heeft alles te meitsjen, in boek foar elkenien dy’t Nederlân (wer)ûntdekke wol.

Fryslân hat alles

Smit en Van Dam binne in gearwurking mei it Nederlânsk Buro foar Toerisma (NBTC) en harren lokale marketingorganisaasjes (DMO) oangien, wêrûnder Merk Fryslân, dy’t holp by it gearstallen fan in nijsgjirrich reisprogramma foar Fryslân. Dêryn is de alsidigens fan de provinsje te sjen, op it mêd fan kultuer, natuer en duorsumens. De reis bestie út hichtepunten as abseilen fan de Boskberchtoer yn it Drints-Fryske Wâld, waadrinnen yn it wûndere Waadlânskip by Wierum, bôle bakken by frou de Mûnder yn Wytmarsum, it besichtigjen fan de fonteinen yn Drylts en Harns en it ûntdekken fan Ljouwert. Tuskentroch geniete it span fan Frysk snobbersguod fan ferskate lokale ûndernimmers. Hja kamen ek yn ’e kunde mei de Fryske taal.

It boek Nederland heeft alles is no oeral te keap: online fia www.nederlandheeftalles.nl en www.bassmit.nl en by alle fêste boekferkeappunten. Dêrnjonken freegje Bas & Nicolette oan elkenien yn Nederlân dy’t fan ’t simmer yn eigen lân op fakânsje giet, om harren fakânsjetips te dielen fia it Instagramakkount @nederlandheeftalles sadat men inoar ynspirearje kin.

Oer Merk Fryslân

Merk Fryslân is de destinaasjemanagementorganisaasje fan de Provinsje Fryslân en wurket út in oerkoepeljende fyzje wei oan de toeristyske ûntjouwing, it posisjonearjen en fermerkjen fan Fryslân (Visit Friesland), it Waad (Visit Wadden) en de saaklike merk (Meet in Fryslân).