Frânske rjochter yn saak-Mila: Sosjale media binne iepenbiere dyk

Neffens in protte minsken jilde der op ‘e sosjale media oare regels foar de omgong tusken minsken as by echt kontakt. Dat die dúdlik bliken yn de saak-Mila. It doe sechtjinjierrige famke krige de ôfrûne oardel jier tûzenen deadsbedrigings en skelpartijen tastjoerd. It Nijs skreau dêr ferline jier dit stik oer.

De Frânske rjochter Michaël Humbert hat alve minsken dy’t Mila bedrige hawwe, in finzenisstraf oplein. Humbert sei dat men jin op ‘e sosjale media oan deselde fetsoensregels hâlde moat as yn oare domeinen fan it libben. Hy sei: “Sosjale media binne iepenbiere dyk. As jo op ‘e iepenbiere dyk ien sjogge dy’t jo net noasket, dan begjinne jo dy ek net út te skellen, te bedriigjen of de gek oan te stekken. Wat jo op ‘e iepenbiere dyk net dogge, dogge jo ek net op ‘e sosjale media.”

De rjochtbank konstatearre boppedat dat it ynternet as diel fan de iepenbiere romte beskôge wurde moat, mei as wichtichste doel in sa grut mooglike sichtberens fan de berjochten. Dêrmei helle de rjochtbank it argumint fan guon bedrigers ûnderút, dy’t seine dat hja net yn ‘e rekken hiene dat safolle minsken harren teksten lêze koene. Ien sei dat er Twitter as in ‘deiboek’ beskôge, in oar dat er tocht dat allinne syn lytse groep folgers syn berjochten lies.

Guon bedrigings wiene tige slim. Sa waard sein dat minsken Mila mei soer oerjitte soene. De alve feroardiele misdiedigers seine dat hja soks net wier dwaan woene, mar de rjochter oardiele dat dat net útmakke foar de earnst fan ‘e misdie fan bedriging.

Mila krige begjin 2020 fan in islamityske jonge de fraach om ferkearing. Hja sei dat se lesbysk wie. Doe begûn er har op Twitter út te skellen en doe antwurde ek op ‘e sosjale media hja dat se it mier oan de islam hie. Doe begûnen de begrigings. Yn it begjin sei de Frânske minister fan justysje dat Mila ek ferkeard wie omdat se wat negatyfs oer de islam sein hie, mar dêr kaam hja al gau op werom, doe’t in protte minsken derop wiisden dat Frankryk gjin wet hat dy’t it ferbiedt om wat negatyfs oer godstsjinsten te sizzen.