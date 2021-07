Feestlike 20e edysje Ynternasjonaal Keamermuzykfestival Skiermûntseach

Fan 2 o/m 7 oktober fiert it Ynternasjonaal Keamermuzykfestival Skiermûntseach syn tweintichste jierdei. Yn in gearspul fan muzyk en natuer presintearret it populêre, jubilearjende festival oer it hiele 200 km2 grutte Waadeilân masterlessen, muzykdokumintêres, lêzingen, natuerekskurzjes en konserten fan fyftich nasjonale en ynternasjonale topmusisy.

By de jubileumedysje fan it Ynternasjonaal Keamermuzykfestival Skiermûntseach klinkt it hiele eilân. Oft men no yn de konsertseal sit, troch de Kobbedunen fytst of op it strân rint, oeral is muzyk te hearren. Foar it jubileum is in spesjale festivalapp ûntwikkele dêr’t de besiker de konserten live oer it hiele eilân mei beharkje kin. Dy wurde jûn troch ynternasjonale topmusisy lykas sellist Gary Hoffman, pianist Julien Libeer en fioelist Philippe Graffin, mar ek troch talinten lykas fioelist Niek Baar, sjongeres Nai Barghouti en kontrabassist Sasha Witteveen. Fan ’e hjerst fungearret it eilân ek as festivalmuseum; op bysûndere plakken ûndergiet de besiker keunst yn ’e foarm fan bûtenoptredens, in foto-eksposysje, podcasts en sânkeunstwurken.

Fan 16 augustus ôf stiet it hiele programma online, de kaartferkeap set 30 augustus útein.

Sjoch op de webside foar mear ynformaasje.