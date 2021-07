Farske streekprodukten op wyklikse Boeremerk Wâldsein

Op sân tongersdeis efterinoar wurdt de Boeremerk yn Wâldsein holden. De earste merk is op tongersdei 15 july. De merk wurdt holden op de Waechswâl yn it sintrum fan it doarp, fan 11.00 oant 17.00 oere. De lêste merk is op 26 augustus.

De merk wurdt rom opset en alle besikers wurdt frege oardel meter ôfstân te hâlden. Der is in dúdlike rinrûte by de goed 25 diskes del, besikers wurdt frege de ienrjochtingsrûte te folgjen.

Farske streekprodukten

Op de Boeremerk is fan alles te keap: grienten, fruit, sjem, huning, boeretsiis, skieppetsiis, geitetsiis, spesjale bôlen, taart, ferskate soarten fleis, woarst, satee, salm, iel, tee, kofje, biosoppen, biologyske nôtprodukten, olyfoalje, tapenades, ensfh.

Ferrassend assortimint neist iten

Neist farske streekprodukten kin men op ’e merk terjochte foar oare ferrassende artikelen, lykas houten servearplanken, natuerroken, fersoargingsprodukten, húshâldtekstyl, servys, fachten, kessens, himmelprodukten en kadoartikelen. It oanbod kin alle tongersdeis ferskille.

Untdek it histoarysk sintrum fan Wâldsein mei de 11-Stegetocht

Kombinearje in besite oan de Boeremerk mei in koarte kuiertocht troch it wettersportdoarp en ûntdek de smelle strjitsjes, de ytgelegenheiden, aardige winkeltsjes, de mûnen en de tsjerken. In oanrieder is de 11-Stegetocht, in kuiertocht fan 2,5 kilometer troch it âldste part fan it doarp; ûntdek de smelste gloppen. In folder is op ’e merk en yn it doarp te krijen. De 11-Stegetocht is in moaie aktiviteit foar alle leeftiden. Neist in wiidweidige folder is it mooglik om by de tocht ynformaasje en filmkes op ’e mobile telefoan te sjen troch middel fan QR-koades.

Fergees oanlizze

Oerdeis kin fergees yn de nije passantehaven oanlein wurde. De Boeremerk en it sintrum binne dêrtroch foar wettersporters op rinôfstân tige goed te berikken.