Fakânsjeútstapkes mei It Fryske Gea

Fan It Fryske Gea

By natuerorganisaasje It Fryske Gea binne allegear mooglikheden om yn de fakânsje de natuer yn te gean. Dat kin mei de boat (de Blaustirns of kano’s), op ’e fyts of rinnend, oerdei en jûns. In natuergids giet mei om te fertellen wat der ûnderweis te sjen is.

It is handich om de Aktiviteitekalinder fan it ynternet te heljen en dy út te printsjen. Wa’t noch mear witte wol kin terjochte op it hiele ekskurzjeprogramma fan It Fryske Gea.