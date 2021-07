Doocht it wol yn de gemeenterie fan Dantumadiel?

Doocht it wol yn ‘e gemeenterie fan Dantumadiel? Op dy fraach moatte de ûndersikers fan it BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) fan ‘t hjerst in antwurd fine. Hja sille har dan op fersyk fan boargemaster Klaas Agricola bûge oer it hâlden en dragen fan minsken dy’t behelle binne by it terrein De Woudhof yn Damwâld.

Romke Postma is de ûndernimmer dy’t dêr hûzen bouwe woe. Postma is tagelyk lid fan ‘e gemeenterie foar de partij Gemeentebelangen. Om’t er direkt belang hat by de saak, soe er him ôfsidich hâlde yn ‘e stimmerij, mar dat hat er net dien. Der is ek ûndúdlikens oer de fraach oft de omwenners de nijbou stipen of net, en oer de fraach oft Postma harren stânpunt goed oan de gemeente oerbrocht hat. It BING sil dat allegear ûndersykje.